Доигровщик сборной Франции Тилли перешёл в «Ястшембский Венгель»

Доигровщик сборной Франции, победитель Мировой лиги и чемпионата Европы 2015 года Кевин Тилли подписал контракт с польским клубом «Ястшембский Венгель». Ранее 27-летний волейболист защищал цвета другого польского клуба — «ЗАКСА», с которым дважды становился чемпионом страны. Также за свою карьеру уроженец Кань-сюр-Мер поиграл в итальянской «Равенне» и турецком «Аркасе».

«Это официально. В следующем сезоне я буду выступать в оранжевой форме «Ястшембского Венгеля», — написал волейболист в своём «твиттере».