Хабибуллин: лучше проиграть в «Финале шести», чем выиграть в плей-ауте

Главный тренер и генеральный директор «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин подвёл итоги выступления команды в финале. В «Финале шести» мужской Суперлиги сургутская команда заняла шестое место, проиграв в матче за пятое место новоуренгойскому «ФАКЕЛУ» со счётом 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 22:25).

«Сезон – самый успешный в нашей истории. Да, были два четвёртых места подряд, сейчас – шестое. Но, во-первых, нам удалось остаться если не на вершине, то близко к ней, а удержаться наверху всегда труднее, чем один раз туда вскарабкаться. Во-вторых, надо понимать, с какими ресурсами мы играли. Если в прошлом сезоне за Бакуном был Чефранов, за Кабешовым – Андреев, был больший выбор среди центральных и доигровщиков, то нынче за Чефрановым, Андреевым, Брджовичем не было адекватной замены. Это наша реальность, мы осознанно пошли на такой формат, пошли обстреливать молодёжь.

Конечно, обидно завершать сезон поражениями, но лучше проиграть в финале, чем выиграть в плей-ауте. Этот «Финал шести» для нас решился в одном матче… с «Локомотивом». Могли зацепить четвёртый сет, и в пятом было бы совсем интересно. Могли бы вновь стать четвёртыми как минимум. Когда я говорил о медалях, никто не верил. А шанс был", — цитирует Хабибуллина официальный сайт клуба.