«Зенит» подтвердил подписание контракта с Алексеевым

Казанский «Зенит» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с 24-летним диагональным Никитой Алексеевым. Волейболист начинал карьеру в системе московского «Динамо», а в Суперлиге выступал за уфимский «Урал» (2012-2014, 2015/16), «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя (2015/16) и новокуйбышевскую «Нову» (2016/17).

Сезон-2014/15 Алексеев пропустил из-за службы в армии.

В 2010 году Алексеев стал чемпионом Европы в составе молодёжной сборной России, а в 2013 году – серебряным призёром чемпионата России с «Уралом».