Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Эдер будет выступать за «Трентино»

Итальянский волейбольный клуб серии А1 «Трентино» подписал контракт с центральным блокирующим сборной Бразилии Эдером Карбонерой. Для 33-летнего игрока сезон-2017/18 будет первым проведенным за пределами Бразилии. Кроме золотой медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, в активе семикратного чемпиона Бразилии два золота клубного чемпионата мира. За сборную Бразилии он провел 150 матчей.

«Для меня итальянская лига — это мечта, которая станет, наконец, реальностью. Это один из самых красивых и сложных турниров в мире, и мне предстоит стать его частью, выступая за один из лучших клубов мира», — приводит слова Эдера пресс-служба «Трентино».