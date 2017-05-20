Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

FIVB готовит революционные изменения в регламенте соревнований

20 мая 2017, суббота. 14:12. Волейбол

Международная федерация волейбола (FIVB) намерена протестировать новую систему подсчёта очков на соревнованиях, сообщает Globo Esporte.

В 2017 году на мужском и женском чемпионатах мира U23 партии будут проходить до 15 очков, а для победы команде будет необходимо выиграть четыре сета. Помимо этого, планируется отменить технические тайм-ауты, а количество замен увеличить до восьми, при этом без необходимости останавливать матч.

Инициаторами подобных изменений выступила группа тренеров, в которую входят бразилец Зе Роберто, американцы Карч Кирай и Хью Маккатчен, а также итальянец Джованни Гуидетти. По их мнению, это сделает волейбол более привлекательным для болельщиков и телевизионных каналов.

Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
20 мая 2017, суббота
14:12 FIVB готовит революционные изменения в регламенте соревнований
11:36 Российские «пляжники» не вышли в 1/8 финала турнира Мирового тура в Бразилии
10:10 Уколова/Барсук и Бирлова/Макрогузова проиграли в плей-офф турнира в Бразилии
05:35 Терзич возглавил московское «Динамо»
00:46 Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Эдер будет выступать за «Трентино»
19 мая 2017, пятница
23:27 «Любе Чивитанова» объявил о подписании контракта с американцем Сандером
21:33 Алекно: сборная мне далеко не безразлична после трёх Олимпиад
20:47 Волейбольный клуб «Динамо» (Казань) сохранил 70% состава и тренерский штаб
19:42 Алекно: никто не хочет идти под Михайлова, понимая, что будет мало играть
18:58 «Динамо-ЛО» назвало имена игроков, покинувших команду
17:38 Волейболистки РФ начали отбор на ЧМ (U20) с победы над Нидерландами
16:06 Савин: думаю, болельщики после этого сезона изменили мнение обо мне
15:18 Игроки «Динамо-Москва» и Кошелева прибыли в расположение сборной в Новогорске
14:09 Стали известны соперницы россиянок на чемпионате Европы U16 в Болгарии
12:13 Савин: очень важно, что мы вернули Новосибирску Лигу чемпионов
11:14 Красильников и Лямин выиграли один матч из двух на старте турнира в Бразилии
10:10 Уколова и Барсук проиграли во втором туре группового этапа турнира в Бразилии
09:13 «Зенит» подтвердил подписание контракта с Алексеевым
18 мая 2017, четверг
23:49 Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я
22:08 «Пляжницы» Уколова и Барсук победили на старте турнира в Рио-де-Жанейро
20:29 Алекно: планируем, что Лоран будет вторым связующим «Зенита» в следующем сезоне
18:18 Состав «Зенита» пополнит диагональный Алексеев
17:35 Константинов продлил контракт с новосибирским «Локомотивом» на два сезона
16:17 Чернышов: с кондачка вытеснить из состава Леона, Андерсона, Михайлова невозможно
15:13 Карполь: если мне хватит здоровья, то я ещё проработаю три года
14:11 Скрипак: могу сказать, что российский чемпионат намного сильнее украинского
13:06 Панков: регламент отборочного турнира на молодёжный ЧМ очень жёсткий
12:01 Доигровщик Юдин стал игроком «Зенита»
11:12 Кошкарёв: главное, чтобы турниры по пляжному волейболу не отменялись
10:14 ВФВ: на Водном стадионе состоится квалификационный турнир на юношеские ОИ
09:22 Призовой фонд этапа Мирового тура в Москве составит $ 150 тыс.
00:01 Шипулин: изменения в тренерском штабе «Белогорья» будут обязательно
17 мая 2017, среда
23:31 Спиридонов: заключали пари с Воронковым — деньги он всегда отдавал
22:23 «Локомотив-ЦИВС» в 4-й раз выиграл Кубок Молодёжной лиги
21:41 Вербов: да, я хотел бы возглавить команду Суперлиги. Любую
20:06 Карполь: на Кубке Ельцина фаворитом, конечно, будет команда России
19:27 Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу сыграют в Москве в волейбол на снегу
18:25 Вербов: жалею о том, что новая команда не будет называться «Автомобилист»
17:38 Мужская сборная России по волейболу начала подготовку к отбору на ЧМ-2018
16:30 Бюджет нового клуба из Санкт-Петербурга составит 400 млн рублей
16:14 Хабибуллин: лучше проиграть в «Финале шести», чем выиграть в плей-ауте
15:09 Гарелик: контракт с «Енисеем» закончился 15 мая, а новый заключила с “Уралочкой”
14:06 Алексеев: вклад 41-летнего Бекетова в игру «Подмосковья» неоценим
13:06 Хабибуллин: я ведь по сути прав, и Константинов это прекрасно понимает
12:22 Сборная России стартует на Кубке Ельцина матчем с командой Казахстана
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет чемпионом России - 2017?
«Белогорье»
38 (8%)
«Газпром-Югра»
7 (2%)
«Динамо»
70 (15%)
«Зенит-Казань»
308 (68%)
«Локомотив»
25 (6%)
«ФАКЕЛ»
7 (2%)
Проголосовало: 455
Архив →
© championat.com, 2000–2017