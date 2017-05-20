Согрин: две игры «Динамо-ЛО» в сезоне оставили не самые приятные впечатления

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин подвёл итоги дебютного сезона клуба в Суперлиге чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Коллектив из Ленинградской области завершил регулярный чемпионат на 12-м месте, выиграв 8 из 26 матчей.

«Сезон действительно первый, но не могу сказать, что именно это оказывало влияние на меня или на команду. Скорее, определяющими были ответственность и желание показать качественный волейбол. В какой-то степени эти факторы даже мешали.

Люди ошибаются не только при счёте 23:23, но и при 0:0. Есть некоторая погрешность, всё-таки мяч – это двигающийся объект, а организм прекрасен, но далеко не совершенен, поэтому ошибки имеют место. Плюс, в зависимости от важности матча, розыгрыша, конечно, добавляется дополнительный процент неточностей. Как этого избежать? Нужно провести определенное количество матчей, пережить эти стрессовые моменты и все будет нормально.

На самом деле у меня только две игры в сезоне оставили не самые приятные впечатления – это домашние матчи с «Газпром-Югрой»(1:3) и «Енисеем» (0:3), ими я недоволен. Всё остальное было более или менее закономерно, где-то удача улыбнулась нам, где-то нет. Достойно выглядели в матчах против ведущих клубов. Доволен тем, что большинство парней получили так необходимый нам опыт, в том числе опыт выступления в концовке чемпионата, когда уже всё болит и накапливается усталость, это ведь тоже нужно пережить. Я больше доволен, нежели нет», — приводит слова Согрина пресс-служба клуба.