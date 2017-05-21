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Филиштинская: результат отбора на ЧМ будет зависеть только от игры сборной РФ

21 мая 2017, воскресенье. 19:04. Волейбол

Связующая казанского «Динамо» и сборной России Ирина Филиштинская уверена, что, несмотря на то что российская команда считается фаворитом своей группы в отборе на чемпионат мира — 2018, волейболисткам нельзя расслабляться ни в одном матче.

«Успех и результат отборочного турнира будут зависеть только от игры нашей сборной. Хотя Россия и является фаворитом в своей группе, непростым соперником стоит считать команду Хорватии. А вообще, нельзя расслабляться ни с одной командой. Нужно будет держать свой уровень игры в каждом матче, чтобы попасть на чемпионат мира.

В форме национальной команды я впервые выходила на площадку ещё за молодёжную сборную. Если честно, сейчас все эмоции не смогу описать — их было слишком много. Здесь и большое желание проявить себя, и волнение. В то же время было понимание того, что нужно справиться со всеми эмоциями, ведь их переизбыток мог помешать игре. Выступления за сборную России — это всегда большая ответственность, которая мотивирует в спортивном плане. С моральной стороны этот факт исключительно позитивные эмоции для любого игрока.

Из Казани в сборную России всегда вызывали несколько волейболисток. И хотя в прошедшем сезоне состав «Динамо» сильно обновился, мы смогли стать именно командой. Мы провели хороший год — выиграли два Кубка и серебро чемпионата России. Было много игр, где нужно было проявить характер, переломить игру в свою пользу. Мы продемонстрировали неуступчивость в важнейших полуфинальных и финальных матчах, показали хороший уровень как командной игры, так и личного мастерства. Возможно, всё это и повлияло на то, что в сборную России вызвано несколько волейболисток из казанского «Динамо», — приводит слова Филиштинской «Р-Спорт».

Соперниками россиянок в квалификации на ЧМ-2018 будут команды Австрии, Грузии, Греции, Венгрии и Хорватии. Игры пройдут с 31 мая по 4 июня в Осиеке. Только победитель группы напрямую отберётся на чемпионат мира.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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