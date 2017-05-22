Доигровщица сборной Италии Дженнари продолжит карьеру в «Бусто Арсицио»

Итальянский «Бусто Арсицио» подписал контракт с доигровщицей сборной Италии Алессией Дженнари, выступавшей в прошлом сезоне за «Бергамо», сообщает официальный сайт клуба.

Кроме того, команда усилилась американской доигровщицей Сарой Уилхит, игравшей за университет Миннесоты, а также продлила соглашения с диагональной Валентиной Диуф, блокирующими Федерикой Стуфи и Беатрис Берти и либеро Иларией Спирито и Беатрис Негретти.

Также, по данным World of Volley, «Бусто Арсицио» намерен сохранить в составе доминиканскую доигровщицу Брайелин Мартинес, на которую претендуют несколько бразильских клубов.