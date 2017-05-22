Источник: Малькова покинет «Волеро» и продолжит карьеру в «Протоне»

Центральная блокирующая Ирина Малькова продолжит карьеру в саратовском «Протоне», сообщает World of Volley. Предыдущий сезон 28-летняя волейболистка провела в швейцарском «Волеро», а до этого в течение трёх сезонов выступала за казанское «Динамо». Ирина уже выступала за команду из Саратовской области с 2011 по 2013 год.

В составе «Динамо» Малькова стала двукратной чемпионкой России, победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В минувшем сезоне Ирина вместе с «Волеро» стала чемпионкой Швейцарии.