Шляпников: перед отбором на чемпионат мира опасения за одну позицию — либеро

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников рассказал о подготовке команды к отборочному турниру к чемпионату мира 2018 года. Матчи пройдут в Эстонии 24-28 мая.

«На сборе работали над взаимодействиями, подрабатывали кондиции игроков – одни закончили чемпионат в апреле, другие – чуть больше недели назад. Надо было нарабатывать понимание на площадке, тактические схемы. Времени на подготовку немного, и мы рассчитывали на клубные связки. Например, Бутько – Вольвич – Михайлов. Но когда стало ясно, что Бутько из-за травмы не сможет приехать, мы обратились к Гранкину, с которым была договорённость о том, что этот старт он пропустит. Сергей, надо отдать ему должное, согласился помочь команде. Однако и «динамовскую» связку приходится трансформировать – сыгранное трио Гранкин – Бережко – Щербинин не сыграет в таком составе из-за проблем со здоровьем у Дмитрия.

За какие позиции есть опасения? За одну – либеро. У Ермакова травма, но мы надеемся, что успеем его восстановить, рассчитываем на него как на основного. Есть Роман Мартынюк и Артём Зеленков, но они пока не имеют опыта международных встреч. Волнующая ситуация только с этим амплуа. Линия доигровщиков у нас сильная – там Клюка, Бережко, Волков и Ильиных. У них был хороший сезон, да и Владимир Алекно уже привлекал их в сборную. Диагональ при наличии Михайлова закрыта. По связующим то же самое. На первом темпе уверенно чувствует себя Вольвич, да и молодёжь в лице Власова, Куркаева и Лихошерстова подпирает.

Сейчас нам не нужны какие-то революции, не тот период. Мы с помощниками договаривались так, чтобы у нас была преемственность от той команды, которой руководил Владимир Алекно», — цитирует Шляпникова «Спорт-экспресс».