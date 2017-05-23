Казаков: боюсь, что наш волейбол может постигнуть участь гандбола

Двукратный призёр Олимпийских игр блокирующий Алексей Казаков прокомментировал информацию о возможных санкциях, которые могут применяться к игрокам, отказывающимся от выступления за сборную, а также подчеркнул важность продвижения национального чемпионата.

«Если ты не хочешь играть за сборную – это на твоей совести. Загонять такого человека в сборную смысла нет, работая из-под палки, он будет лишь приносить вред, отбывать номер. Когда мне было 15 лет, мне сны снились, что я выхожу на площадку в майке сборной, – настолько это тогда было престижно. Вот это главное. Нужно популяризировать волейбол, чтобы у нынешних мальчишек был стимул попасть в сборную. А мы что? После Олимпиады волейбол просто исчез с экранов. Раньше каждый выходной волейбол показывали по общедоступному телеканалу, сейчас – по большим праздникам. Только в Интернете. Мы столько шли к этой олимпийской победе, но не воспользовались ею, никак не монетизировали.

Нужно поднимать национальный чемпионат, раскручивать его. Это важно. И не в деньгах дело, просто этим никто не занимается. Боюсь, что наш волейбол может постигнуть участь гандбола. Крутой, зрелищный вид спорта, были олимпийские победы у мужчин и женщин, но он просто никому не нужен – его так и не раскрутили», — цитирует Казакова «Спорт Бизнес Online».