Петрова: не считаю себя суперигроком, но вызова в сборную, думаю, достойна

Волейболистка «Ленинградки» Екатерина Петрова поделилась впечатлениями от вызова в сборную и тренировок на сборе в Новогорске. В завершившемся сезоне подопечные Александра Кашина сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Ощущения радостные. Можно показать себя. Попробовать поиграть в интернациональный волейбол. Не только в российском чемпионате, а ещё и с другими странами. Пока не получилось, но…

Я ведь почти месяц не тренировалась из-за травмы плеча в завершающей стадии чемпионата и потом ещё восстанавливалась. Поэтому тяжело было первые пару тренировок, которые были довольно интенсивными. Ещё и семь дней работали без выходных. Потом втянулась.

Я не считаю себя суперигроком, но вызова в сборную, думаю, достойна», — цитирует Петрову официальный сайт клуба.