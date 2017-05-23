«Хемик Полис» расстался с опытной доигровщицей

Польский «Хемик Полис» объявил о расставании с доигровщицей Александрой Ягело. 36-летняя волейболистка выступала за польский гранд с 2014 года и стала в его составе трёхкратной чемпионкой страны, двукратной обладательницей Кубка и Суперкубка Польши.

«Наш клуб благодарит Александру за отличную работу и достигнутые вместе успехи. Желаем ей всего самого хорошего в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Хемика».

Отметим, что Ягело никогда не играла за пределами Польши.