Крецу: сборная Эстонии в матче с россиянами получила огромный опыт

Главный тренер мужской сборной Эстонии Георге Крецу прокомментировал поражение от команды России в контрольном матче в Таллине со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 21:25). 28 мая команды встретятся здесь же в рамках квалификации чемпионата мира — 2018.

«Я очень доволен нашей игрой. Есть небольшие моменты, где мы должны были выглядеть чуть терпеливее, потому и результат мог быть лучше. В целом команда получила огромный опыт в игре с таким сильным соперником. Подготовка к квалификации закончилась. Теперь пришло время набирать очки. Я доволен формой подопечных. Важно, чтобы это состояние игроков сохранилось», – цитирует Крецу официальный сайт ЕКВ.