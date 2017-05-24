Мужская сборная России победила команду Черногории в отборе на ЧМ-2018

Мужская сборная России в своём стартовом матче европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в Таллине (Эстония) обыграла команду Черногории со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18). 25 мая подопечные Сергея Шляпникова сыграют с командой Румынии.

Волейбол. Отборочный турнир на чемпионат мира-2018. Мужчины. Группа D. Таллин, Эстония

Черногория — Россия — 0:3 (21:25, 22:25, 18:25).

Победитель группы получит путёвку на чемпионат мира. Команда, ставшая второй, примет участие в дополнительном раунде отбора.