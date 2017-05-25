Шляпников: очень доволен результатом матча со сборной Черногории

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников поделился впечатлениями от победы своей команды над черногорцами со счётом 3:0 в первом туре европейской квалификации чемпионата мира — 2018 в Таллине.

«Первый матч всегда немного нервный, но я очень доволен результатом. Это даёт нам хорошую стартовую позицию для всего турнира. Я рад, что у меня была возможность предоставить больше игрового времени молодым волейболистам», — приводит слова Шляпникова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.