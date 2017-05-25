Заряжко: я к Олимпиаде-2016 была не готова — ни физически, ни морально

Блокирующая казанского «Динамо» и сборной России Ирина Заряжко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику рассказала, что мечтает завоевать золотую олимпийскую медаль на Играх в Токио 2020 года, а также призналась, что к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро была не готова.

«Я в этом плане от других спортсменов не отличаюсь ничем. Разве только тем, что хочется завоевать не просто медаль, а именно золотую. После Игр в Рио я как-то по-особому стала относиться к ребятам, которые смогли там взойти на пьедестал. К сожалению, многие диванные эксперты как-то снисходительно, из-за незнания и непонимания, разумеется, относятся к спортсменам, которые получают награду, может быть, даже не первую. Если говорить о себе, то я к Олимпиаде была не готова — ни физически, ни морально. И сыграть лучше на тот момент не могла. Так что за четыре года до Токио предстоит долгий и непростой путь, чтобы поднять свой уровень игры, при котором можно рассчитывать на высшую олимпийскую награду», — сказала Заряжко.

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