Демаков ушёл из «Зенита» и продолжит карьеру в «Динамо-ЛО»

«Динамо» из Ленинградкой области подписало контракт с центральным блокирующим Иваном Демаковым, сообщает «Спорт Бизнес Online». 24-летний волейболист ранее выступал за казанский «Зенит», вместе с которым стал четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной России Демаков выиграл чемпионат мира U 21 в 2013 году и планетарный форум U23 в 2015-м. Кроме того, Иван завоевал золотую медаль Европейских игр—2015 в Баку вместе со сборной России.