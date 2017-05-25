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Демаков ушёл из «Зенита» и продолжит карьеру в «Динамо-ЛО»

25 мая 2017, четверг. 18:35. Волейбол

«Динамо» из Ленинградкой области подписало контракт с центральным блокирующим Иваном Демаковым, сообщает «Спорт Бизнес Online». 24-летний волейболист ранее выступал за казанский «Зенит», вместе с которым стал четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной России Демаков выиграл чемпионат мира U 21 в 2013 году и планетарный форум U23 в 2015-м. Кроме того, Иван завоевал золотую медаль Европейских игр—2015 в Баку вместе со сборной России.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо-ЛО
Новости. Волейбол
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