Ярослава Симоненко перешла из турецкого «Сарыера» в краснодарское «Динамо»

Официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола объявил о переходе в краснодарское «Динамо» 27-летней доигровщицы Ярославы Симоненко.

190-сантиметровая волейболистка в прошедшем сезоне выступала за турецкий клуб «Сарыер». В сезоне-2022/2023 Симоненко играла за казанское «Динамо-Ак Барс», набрала 257 очков, выполнила 31 подачу навылет и 21 блок, оформила показатель позитивного приёма 52% и совершила 79 ошибок в 28 матчах с суммарным количеством партий 96.

До сезона в «Динамо-Ак Барс» Ярослава Симоненко выступала за московское «Динамо», «Протон», «Уралочку-НТМК», «Северянку», «Воронеж», «Метар» и «Олимп». Начала свою карьеру волейболистка в дочернем клубе челябинского «Динамо-Метар» «Юность-Метар».