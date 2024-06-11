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Диагональный Егор Сиденко перешёл в кемеровский «Кузбасс»

Диагональный Егор Сиденко перешёл в кемеровский «Кузбасс»
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Российский диагональный Егор Сиденко пополнил состав кемеровского «Кузбасса». Волейболист перешёл в команду из оренбургского «Нефтяника», об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России Сиденко в составе «Нефтяника» провёл 31 матч (102 партии), заработал 348 очков, подал 32 эйса, поставил 27 результативных блоков и реализовал 46% результативных атак из 622 возможных. В «Кузбассе» Сиденко будет выступать под 18-м номером.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги волейбольный клуб «Кузбасс» из Кемерова занял итоговое седьмое место. «Зенит-Казань» стал чемпионом России, выиграв финальную серию у московского «Динамо» со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1).

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