Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Во вторник, 11 июня, началась третья неделя в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 11 июня:

США — Франция — 3:0 (25:15, 26:24, 25:20);

Германия — Доминиканская республика — 1:3 (24:26, 25:21, 21:25, 21:25);

Италия — Канада — 3:0 (25:16, 25:15, 25:14);

Болгария — Китай — 0:3 (15:25, 12:25, 17:25).

Напомним, к третьей неделе составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.