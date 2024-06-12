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Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей 11 июня

Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей 11 июня
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Во вторник, 11 июня, началась третья неделя в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 11 июня:

  • США — Франция — 3:0 (25:15, 26:24, 25:20);
  • Германия — Доминиканская республика — 1:3 (24:26, 25:21, 21:25, 21:25);
  • Италия — Канада — 3:0 (25:16, 25:15, 25:14);
  • Болгария — Китай — 0:3 (15:25, 12:25, 17:25).

Напомним, к третьей неделе составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.

Турнирная таблица Лиги Наций (ж)
Календарь Лиги Наций (ж)
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