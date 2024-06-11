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Любушкина рассказала, какие сходства и различия увидела, играя в России и Италии

Любушкина рассказала, какие сходства и различия увидела, играя в России и Италии
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Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина рассказала, какие сходства и различия увидела в волейбольной системе, выступая в России и Италии.

«По поводу подготовки ничего сказать не могу, поскольку присоединилась к «Буста-Арсицио» прямо по ходу сезона-2014/2015. Что касается игры, то на тот момент итальянский волейбол был быстрее российского, где превалировала игра с высоких передач. Вспомните, как действовала Казань во времена Гамовой или московское «Динамо», когда рядом с Гончаровой была ещё и Година. Акцент на высокие мячи очевиден!

Если сравнивать с нашими реалиями, то в Италии меня поразила минимальная дистанция между руководством клуба и волейболистками. Дверь в кабинет директора всегда была открыта, он понимал и брал на себя все бытовые и адаптационные проблемы девчонок, особенно это касалось легионеров. Любой вопрос решался очень быстро и оперативно. Со временем к этому пришли и лучшие российские клубы.

Единственное серьёзное различие в том, что из-за отсутствия в Италии какого-либо бюджетного финансирования клубов волейболистки должны много заниматься рекламой, заключая контракты с различными компаниями, спонсорами и медиапроектами. Из доходов, получаемых клубом от всего этого, и формируется большая часть бюджета команды и зарплат девчонок», — приводит слова Любушкиной «Спорт день за днём».

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