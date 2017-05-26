Мужская сборная Эстонии обыграла команду Черногории в отборе на ЧМ-2018

Мужская сборная Эстонии в третьем туре европейского квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года обыграла команду Черногории со счётом 3:0 (25:23, 27:25, 25:23). Для эстонской сборной эта победа стала третьей на данном этапе отбора. Ранее хозяева обыграли команды Румынии (3:1) и Косово (3:0). Черногорцы потерпели второе поражение: в первом туре они проиграли россиянам (0:3), а во втором на тай-брейке одолели венгров (3:2).

В заключительном матче 3-го тура встретятся сборные России и Венгрии.

Волейбол. Отборочный турнир на чемпионат мира — 2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Третий тур

Эстония – Черногория — 3:0 (25:23, 27:25, 25:23).