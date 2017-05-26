Мужская сборная России по волейболу одержала 3-ю победу в отборе на ЧМ-2018

Мужская сборная России по волейболу одержала третью подряд победу в квалификационном турнире на чемпионат мира 2018 года. Подопечные Сергея Шляпникова в трёх партиях обыграли команду Венгрии со счётом 3:0. Самым результативным игроком матча стал россиянин Максим Жигалов, набравший 12 очков (в том числе 3 эйса), 11 балов на счету Егора Клюки.

За три матча российская сборная не отдала соперникам ни одного сета, в трёх партиях обыграв ранее команды Черногории и Румынии. Также три победы в активе хозяев площадки, но одну партию в трёх матчах эстонцы всё же проиграли.

27 мая россияне сыграют со сборной Косово, потерпевшей на данный момент три поражения в трёх матчах.

Волейбол. Отборочный турнир на чемпионат мира—2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Третий тур

Венгрия — Россия — 0:3 (18:25, 17:25, 16:25).