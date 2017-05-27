Жигалов: не скажу, что сборная Венгрии уж очень слабая

Диагональный сборной России Максим Жигалов прокомментировал победу своей команды над венграми со счётом 3:0 в матче европейской квалификации чемпионата мира – 2018.

«Результат положительный. 3:0 – хороший счёт. Есть, конечно, недочёты у команды, есть над чем поработать, но в этой ситуации главное – собраться и выйти с правильным настроем на игру, не опуститься ниже какого-то своего уровня и показать чистый волейбол.

Не скажу, что был уж очень слабый соперник. Каждая команда способна преподнести какие-то сюрпризы. Например, вчера ребята столько неудобных мячей нам засовывали мимо тройного блока. В большинстве случаев мы не были к этому готовы. Поэтому сегодня нужно было показать свой волейбол, что по большей части получилось. Хотя есть над чем поработать», — приводит слова Жигалова «Красная звезда».