Сборная России по волейболу одержала победу над командой Косово за 55 минут

Мужская сборная России по волейболу ожидаемо разгромила команду Косово в квалификационном турнире чемпионата мира 2018 года. Победа подопечных Сергея Шляпникова в трёх партиях сомнений не вызывала. Накануне матча специалисты спорили лишь о том, уложатся ли россияне в час игрового времени. Матч продолжался 55 минут. При этом ни в одной партии соперники россиян не сумели набрать даже 10 очков.

Самым результативным у россиян стал Максим Жигалов, набравший 17 очков. 12 баллов (включая 4 эйса) на счету Дмитрия Волкова, 11 очков набрал Юрий Бережко.

Сборная России одержала четвёртую победу на турнире со счётом 3:0. Завтра в 20:30 за первое место в группе D и путёвку на чемпионат мира россияне сыграют с эстонцами.

Волейбол. Отборочный турнир чемпионата мира — 2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Четвертый тур

Россия – Косово – 3:0 (25:8, 25:8, 25:9).