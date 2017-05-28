Блокирующая Щукина продлила контракт c «Метаром»

Блокирующая Татьяна Щукина продлила контракт с челябинским «Метаром», сообщает SBvolley.ru. В 2012-м она стала чемпионом России в составе казанского «Динамо», а в 2009-м выиграла Кубок России с белгородским «Университетом». В разные годы Татьяна Щукина также выступала за краснодарское «Динамо», «Северсталь» и «Ленинградку».

Отметим, что в восьмом турнире чемпионата России — 2017, в матче против «Cахалина» (3:1), Щукина набрала восемь очков на блоке — это один из лучших статистических показателей сезона для блокирующих.