Бартош Курек продолжит карьеру в «Зираат Банкасы»

Турецкий «Зираат Банкасы» объявил о подписании контракта с польским диагональным Бартошем Куреком, сообщается на официальной странице клуба в сети «Фейсбук». 28-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Скру» в чемпионате Польши, а до этого играл за московское «Динамо», итальянский «Любе Чивитанова», польскую «Ресовию» и японскую «Хиросиму Тандерс».

В прошлом сезоне «Зираат Банкасы» занял четвёртое место в чемпионате Турции, уступив в серии за третье место «Фенербахче». Чемпионом страны стал «Халкбанк».