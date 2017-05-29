«Метар» будет переименован в «Динамо-Метар»

В сезоне-2017/18 в женской волейбольной Суперлиге выступят сразу четыре «Динамо» – из Москвы, Казани, Краснодара и Челябинска. Приставку «Динамо» этим летом получит «Метар», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Клуб из Челябинска – участник первого чемпионата России-1991/92, а по числу сезонов в Суперлиге (20) уступает только «Заречью» (21), «Протону» (22) и «Уралочке» (26). В последних двух сезонах «Метар» занимал 10-е место в чемпионате России.

С 2003 по 2015 год команда из Челябинска носила название «Автодор-Метар», однако перед началом сезона-2015/16 команде было возвращено её историческое имя «Метар», а новым президентом клуба стал глава Металлургического района Челябинска Дмитрий Петров. Теперь челябинскую команду вновь ожидает переименование.