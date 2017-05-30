Тетюхин: остаюсь в «Белогорье» в прежнем качестве и продолжаю бороться

Олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион России 41-летний доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин принял решение остаться в команде в качестве игрока.

«Да, я остаюсь в клубе в прежнем качестве и продолжаю бороться. Был ли разговор о возможности перехода на тренерскую работу? Сейчас не готов отвечать на такие вопросы, и вообще, есть большое желание отдохнуть от волейбольной темы. Давайте расставим точки над «i» после моего возвращения из отпуска», — сказал Тетюхин.