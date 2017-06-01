Шляпников: хотел бы видеть в сборной симбиоз азиатского волейбола с российским

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников поделился ожиданиями от этапа Мировой лиги в Казани, который пройдёт 2-4 июня, и рассказал и стиле игры, который хотел бы видеть в национальной команде. Россияне сыграют с командами Аргентины, Франции и Болгарии.

«Я рад, что федерация выбрала городом для проведения российского этапа Мировой лиги Казань. Здесь всегда профессиональная и доброжелательная обстановка. Знаю это по Всемирной универсиаде — 2013, когда я возглавлял сборную России.

Наша команда сейчас омолаживается. К сожалению, не все, кого хотелось видеть в сборной, могут нам помочь – у Виктора Полетаева и Сергея Савина травмы. Тем не менее ветеранам мы дали отдохнуть, у них накопились травмы и усталость. Приняли решение в Мировой лиге посмотреть резерв: тех, на кого мы можем опереться в ближайшее время, с кем пойдём в следующий олимпийский цикл. Потенциал Михайлова, Бережко, Гранкина, Вольвича мы прекрасно знаем. Наша задача – ввести в сборную молодых игроков, вырабатывая при этом психологию победителей, борясь за каждый мяч, за каждую партию в каждой игре.

Каким хочу видеть стиль игры сборной России в перспективе? Симбиоз азиатского защитного волейбола с российским атлетическим. Я вижу здесь достаточно хорошие перспективы для нашей команды. Мы уже не можем сказать, что превалируем на сетке, как раньше. Сегодня необходимы все элементы игры, которые позволят делать результат. Каким-то одним-двум элементами сейчас уже не обойтись, не выиграть", – цитирует Шляпникова «Спорт Бизнес Online».