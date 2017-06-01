Женская сборная России по волейболу разгромила Грузию в отборе на ЧМ-2018

Женская сборная России по волейболу в матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), разгромила команду Грузии в трёх партиях со счётом 3:0 (25:8, 25:6, 25:13). Самой результативной в составе сборной России стала Юлия Кутюкова, набравшая 10 очков. 9 баллов на счету Ирины Королевой (Заряжко), 8 — Наталии Гончаровой.

Это вторая победа россиянок на турнире. 2 июня подопечные Владимира Кузюткина сыграют с командой Греции.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Второй тур

Россия – Грузия — 3:0 (25:8, 25:6, 25:13).