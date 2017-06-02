Зиничев: для Терзича громких имён не существует

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев рассказал о важности построения системы в команде и выразил уверенность в том, что новый главный тренер «Динамо» Зоран Терзич сможет её создать.

«Найти сильного игрока на позицию доигровщицы очень важно. Но самое главное для нас – чтобы тренер нашел ключик к игрокам. Я убеждён, что у многих наших девушек огромные возможности, которые пока нераскрыты. И найти сильные стороны каждой и правильно их использовать, разглядеть талант в игроках, которые казались средними, – как раз в силах опытного, именитого тренера. К тому же смена тренера – это всегда шанс для игроков, которые в прошлом сезоне были недостаточно востребованы. Для Терзича громких имён не существует – он будет формировать команду по состоянию спортсменов на данный момент. Плюс у многих игроков контракты предстоящего сезона напрямую зависят от количества времени, которое они проведут на площадке в официальных матчах.

В контракте с Терзичем, который подписан по схеме «1+1», второй год обусловлен выполнением задач на первый сезон. Их сформулирует президент клуба Евгений Николаевич Ловырев, но, очевидно, что без победы как минимум в одном из российских турниров год назвать удачным будет нельзя.

Но самое главное для нас – выстроить правильное взаимодействие внутри команды. Без этого двигаться вперёд нельзя, даже набрав самых звёздных игроков. Нужна система. Она вообще необходима во всём. Только тогда можно показывать высокие результаты стабильно, а не от случая к случаю. И мы считаем, что Терзич – тот человек, который сможет её выстроить. Внутри, конечно", — цитирует Зиничева «Спорт-экспресс».