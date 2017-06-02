Сборная России по волейболу стартовала в Мировой лиге с победы над Аргентиной

Сборная России с победы стартовала на домашнем этапе Мировой лиги по волейболу среди мужских команд в Казани. Подопечные Сергея Шляпникова в трёх партиях победили команду Аргентины со счётом 3:0 (25: 17, 25:18, 25:19). Самым результативным в составе россиян стал Максим Жигалов, набравший 18 очков (6 из них эйсами). 11 очков (3 из них на блоке) на счету Егора Клюки.

Во втором туре россияне 3 июня встретятся с чемпионами Европы из Франции, которые сегодня взяли верх над командой Болгарии (3:0).

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Группа С1. Первый тур

Россия — Аргентина — 3:0 (25: 17, 25:18, 25:19).