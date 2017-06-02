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Красильников: мечтаю пополнить коллекцию золотых медалей из Москвы

2 июня 2017, пятница. 23:24. Волейбол

Впервые за всю 10-летнюю историю московского этапа Мирового тура по пляжному волейболу сразу две мужские пары из России сыграют в четвертьфинале. И если Олег Стояновский и Артём Ярзуткин напрямую вышли в 1/8 финала как победители группы и сыграли сегодня лишь один матч, то Вячеславу Красильникову и Никите Лямину пришлось провести три встречи: за третье место в группе, 1/16 и 1/8 финала.

«Был невероятно тяжёлый день. Сами виноваты – после вчерашнего поражения пришлось сегодня играть много матчей. Видимо, заморозили бразильцев нашим холодом, испугали их. Хотя я, если честно, больше люблю играть при более высоких температурах. Приятно выступать при такой поддержке трибун. Спасибо всем, кто приехал на Водный с учётом этой аномальной погоды. У меня в карьере уже есть золотая медаль из Москвы, но мечтаю пополнить эту коллекцию. Для этого нужно выиграть ещё три матча – будем стараться и работать», — приводит слова Красильникова пресс-служба турнира.

«Пляжники» Красильников и Лямин вышли в четвертьфинал этапа МТ в Москве
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вячеслав Красильников
Новости. Волейбол
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