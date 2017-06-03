Бирюков: сыгранности пока не так много, поэтому “перепрыгали“ аргентинцев

Доигровщик сборной России по волейболу Денис Бирюков подвёл итог победного матча против команды Аргентины (3:0) в рамках Мировой лиги в Казани.

«Команда у нас молодая, и сыгранности пока не так много. Мы хорошо подготовлены физически, атлетичная команда. Поэтому мы сегодня “перепрыгали“ аргентинцев. Поскольку сыгранности пока не так много, «физика» нам очень помогла. С каждой командой, будь то Аргентина, Франция или Болгария, нам будет непросто, и мы будем биться», – приводит слова Бирюкова «Татар-информ».