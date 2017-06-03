Словенцы выиграли второй матч подряд на старте второго дивизиона Мировой лиги

Сборная Словении выиграла второй матч кряду в рамках соревнований в группе А второго дивизиона Мировой лиги в Сеуле. Словенцы оказались сильнее хозяев этапа со счётом 3:1. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик Тине Урнаут, набравший 23 очка.

В первом туре корейцы в пяти партиях взяли верх над чехами, а словенцы победили волейболистов из Финляндии. 4 июня Словения сыграет с Чехией, а Южная Корея — с Финляндией.

Мужчины. Мировая лига

Дивизион 2. Группа А. Второй тур. Сеул, Южная Корея

Южная Корея — Словения — 1:3 (23:25, 25:23, 14:25, 23:25).