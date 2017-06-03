Сборная России одержала 4-ю победу в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

В четвертый игровой день квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года среди женских команд, который проходит в Осиеке (Хорватия), сборная России в трёх сетах обыграла команду Венгрии со счетом 3:0 (25:11, 25:21, 25:7). Самой результативной в составе россиянок стала Наталия Гончарова, набравшая 19 очков. 13 баллов принесла команде Татьяна Кошелева, 11 (из них 3 эйса и 6 блоков) — Ирина Заряжко-Королёва.

Россиянки одержали четвёртую победу на турнире. В активе венгерских волейболисток лишь победа на тай-брейке над командой Хорватии (3:2). Завершит игровой день в Осиеке матч Хорватия — Австрия.

Сборная России досрочно завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, который состоится в Японии. После четырех матчей в активе россиянок 12 очков, а у ближайших преследователей – 8.

Волейбол. Чемпионат мира — 2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Четвёртый тур

Россия — Венгрия — 3:0 (25:11, 25:21, 25:7).