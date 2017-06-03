Сборная России по волейболу уступила Франции в Мировой лиге

Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение в розыгрыше Мировой лиги – 2017, в четырех партиях уступив действующим чемпионам Европы из команды Франции со счётом 1:3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25). Молодые подопечные Сергея Шляпникова освоились только ко второй партии, сумев навязать борьбу фаворитам. Третий сет и вовсе остался за российскими волейболистами. Но в четвертой партии именитым французам удалось поставить победную точку.

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Казань, Россия

Группа С1. Второй тур

Россия — Франция — 1:3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25).