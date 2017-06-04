Николов: лучшее оружие против сборной России — мощная подача

Блокирующий сборной Болгарии по волейболу Николай Николов после победы над командой России в матче Мировой лиги в Казани (3:2) отметил, что обыграть россиян им помогла мощная подача.

«Мы очень хотели одержать эту победу, поскольку уступили в двух предыдущих матчах здесь. В этих играх, а также в начале сегодняшнего матча у нас было много проблем практически во всех элементах игры, особенно в подаче. Но в трёх последних сетах мы нашли свою подачу – она является лучшим оружием против игры сборной России.

В нынешней сборной России появились более молодые игроки. Это отличное поколение – я знаю некоторых из них, поскольку играл против них два года назад на Европейских играх в Баку. Все видят, что у них огромный потенциал. Если они его реализуют, у России появятся великолепные игроки», – приводит слова Николова «Татар-информ».