Ж. Гребенников: сборной России нужно время — будет сильная команда

Либеро «Люве Чивитанова» и сборной Франции Женя Гребенников оценил выступление национальной команды на стартовом этапе Мировой лиги в Казани и охарактеризовал обновлённую сборную России. Французы обыграли команды Болгарии (3:0), России (3:1) и Аргентины (3:0).

«Мы показали очень хороший волейбол. У нас в составе 14 игроков, и все могут выйти в основном составе и помочь. Мы играли в «Финале шести» Мировой лиги два года подряд и хотим в этом году поехать в Бразилию, чтобы выиграть или подняться на подиум.

Сборная России — хорошая, высокорослая, молодая команда. У них видно большое желание, агрессивность на площадке. Им нужно время – будет сильная команда. Мы в матче с Россией очень хорошо принимали и удачно сыграли на блоке. Отсюда и результат», — цитирует Гребенникова «Спорт Бизнес Online”.