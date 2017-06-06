Кашина: у «Ленинградки» был хороший состав. Просто звёзды не сходились

Волейболистка «Ленинградки» Мария Кашина оценила выступление команды в минувшем розыгрыше чемпионата России. В завершившемся сезоне подопечные Александра Кашина сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Конечно, игра с «Сахалином» перечеркнула многое. Попади мы в восьмёрку, думаю, что мы не были бы в ней восьмыми. В том квартете были команды, которые мы обыгрывали, «Протон», например, даже дважды. С кем-то бы точно поборолись. Помимо матча с «Сахалином» были ещё неудачные игры: с Красноярском – у них, с «Заречьем» – и там, и дома. Если бы с этими клубами мы могли показать такую игру, что показывали с «Динамо-Москва» или «Динамо-Казань», всё сложилось бы по-другому.

Мне иногда кажется, что был перенастрой. Когда перед тобой команды, с которыми тебе по силам хорошо сыграть, ты чувствуешь огромную ответственность… Все всё понимают, все хотят выиграть – по настроению в раздевалке было именно так. Мне кажется, в этом году был хороший состав. Просто звёзды не сходились, чтобы двенадцать игроков показали в одной игре все свои возможности. Разве что иногда с мастеровитыми соперниками. Но в важных, более равных играх не складывалось», — цитирует Кашину официальный сайт клуба.