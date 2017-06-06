Малых: не могу сказать, что слова Кузюткина меня задели, буду выше всякой грязи

Двукратная чемпионка Европы Наталья Малых в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Занфирову прокомментировала слова главного тренера женской сборной России Владимира Кузюткина из интервью «Чемпионату» о том, что она и Ирина Воронкова не оправдали надежд, которые на них возлагались.

«Не могу сказать, что лично меня как-то сильно задели слова Владимира Ивановича Кузюткина. Я сама никого не опускаю и не критикую. Считаю, что это неэтично и непрофессионально. Я буду выше всякой грязи, которую устроили вокруг. Конечно, желание играть в сборной присутствует всегда, несмотря ни на что.

Возможно, руководители, которые дают подобного рода интервью, создают вокруг себя ажиотаж и пиар. Чёрный пиар — тоже пиар. Я в этих склоках участвовать не хочу», — сказала Малых.