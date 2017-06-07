Бакун, Бирюков, Стрильчук, Макешин и Ерёмин пополнили состав «Белогорья»

Главный тренер и директор белгородского «Белогорья» Геннадий Шипулин сообщил, что клуб подписал контракты с игроками сборной России Константином Бакуном и Денисом Бирюковым, а также с Валентином Стрильчуком, Кириллом Макешиным и Никитой Ерёминым. В минувшем сезоне Бакун и Бирюков ранее играли в московском «Динамо», Стрильчук — в новокуйбышевской «НОВЕ», Макешин — в московском МГТУ, а Ерёмин в «Дагестане».

«Состав „Белогорья“ пополнили Константин Бакун, Денис Бирюков, Валентин Стрильчук, Кирилл Макешин, Никита Ерёмин. Также в доигровку привлечём несколько игроков из нашей молодёжной команды. Константина Семёнова мы тоже готовим к следующему сезону. Надеемся, что справится.

Мы оставляем для легионера одно место. Пока начнём с одним иностранцем – украинским доигровщиком Яном Ерещенко. А потом уже по ходу сезона будем смотреть.

Роман Данилов остаётся, а Максим Жигалов хочет в следующем сезоне попробовать силы в другом клубе. Он изъявил желание покинуть «Белогорье», — цитирует Шипулина «Р-Спорт».

Также стало известно, что старший сын олимпийского чемпиона Сергея Тетюхина Иван будет готовиться к следующему сезону с основной командой «Белогорья».