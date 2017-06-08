Алекно: Д. Волков и Клюка могут стать игроками мирового уровня

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, у кого из молодых волейболистов, на его взгляд, наиболее хорошие шансы стать звездой мирового уровня.

«Перед пекинской Олимпиадой был серьёзный выхлоп из молодежной сборной: Михайлов, Волков, Бережко, Остапенко, Гранкин, Круглов. Шесть-семь человек после молодежки встали в составы команд суперлиги. Потом был провал – буквально по одному появлялись самородки. Сейчас есть Клюка, Волков, Полетаев, Панков, Феоктистов. Будем надеяться, что у них получится раскрыться в сборной. Все сборные рано или поздно обновляются. Например, сборная Сербии поэтапно двигалась, терпела. Сейчас наверняка скажет о себе.

Мне очень нравится Дима Волков. Во всех отношениях. Рабочий парень. Если здоровье позволит, может стать игроком мирового уровня. Егор Клюка при определённой добавке к характеру тоже может быть игроком мирового уровня", — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».