Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сборная Японии победила команду Турции в матче второго дивизиона Мировой лиги

9 июня 2017, пятница. 15:19. Волейбол

Мужская сборная Японии в стартовом матче этапа второго дивизиона Мировой лиги в Такасаки (Япония) в четырёх сетах обыграла команду Турции со счётом 3:1 (25:15, 26:24, 25:27, 25:16). Для японцев этот выигрыш стал вторым в четырёх матчах нынешнего розыгрыше турнира. Команда Турции потерпела первое поражение.

Мировая лига Мужчины. Дивизион 2. Группа E. Такасаки, Япония
Япония — Турция — 3:1 (25:15, 26:24, 25:27, 25:16).

10 июня японцы сыграют со сборной Словении, а турки встретятся с командой Южной Кореи.

Мировая лига (м)
09 июня 2017, пятница. 13:10 МСК
Япония
3 : 1 25:15, 26:24, 25:27, 25:16
Турция
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Мужская сборная Японии — Волейбол Мировая лига
Новости. Волейбол
9 июня 2017, пятница
15:19 Сборная Японии победила команду Турции в матче второго дивизиона Мировой лиги
14:14 «Локомотив» объявил о подписании контракта с Мартынюком
13:03 Тоньютти: на втором этапе Мировой лиги сборная России будет стремиться прибавить
12:04 Словенцы выиграли четвёртый матч подряд во втором дивизионе Мировой лиги — 2017
11:58 Алекно: на сегодня я не смог бы дать сборной того, что давал три Олимпиады
10:15 Гуцалюк: Шулепов — человек с большой буквы
09:16 Аргентинки одолели китаянок на групповом этапе турнира в Монтрё
8 июня 2017, четверг
23:46 Сборная Германии победила команду Таиланда на турнире в Монтрё
20:03 Сборная Нидерландов выиграла первый матч на Montreux Volley Masters
16:34 Алекно: почему вы думаете, что должен быть только один «Зенит»?
14:16 Волейболистки казанского «Динамо» записали видеообращение к болельщикам
13:11 «Зенит» представил видео, посвящённое покинувшему клуб Кобзарю
12:05 Четыре российские пары квалифицировались на ЧМ по пляжному волейболу
11:04 «Локомотив» объявил о подписании контракта с Родичевым
10:08 Аксютин, Куликов, Крицкий, Жук и Платаненков стали игроками «Енисея»
09:19 Женская сборная Китая одолела голландок на турнире Montreux Volley Masters
01:39 Сборная Германии вырвала победу у Бразилии на турнире в Монтрё
01:00 Алекно: Д. Волков и Клюка могут стать игроками мирового уровня
7 июня 2017, среда
20:53 Гончарова в третий раз кряду признана лучшей волейболисткой женской Суперлиги
18:59 Гуцалюк: в Европе спорт популярнее, там не только футбол по всем каналам
17:57 Источник: питерский «Зенит» выступит в ЧР вместо краснодарского «Динамо»
15:45 Гончарова: «Динамо» постарается навязать борьбу лучшим командам Европы и мира
14:17 Бакун, Бирюков, Стрильчук, Макешин и Ерёмин пополнили состав «Белогорья»
13:07 Хтей: старшим тренером «Белогорья» в следующем сезоне будет Богомолов
12:22 Маричев: главную задачу «Динамо-Москва» выполнило – сохранило второе место в ЧР
11:13 Блокирующий Самойленко стал игроком «Зенита»
10:08 Сборные Китая и Бразилии победили на старте турнира в Монтрё
09:25 Тилли: мы не ожидали, что сборная Франции сможет выиграть все три матча в Казани
6 июня 2017, вторник
19:54 Клуб из Санкт-Петербурга подал заявку на участие в чемпионате России
16:28 Малых: не могу сказать, что слова Кузюткина меня задели, буду выше всякой грязи
16:12 Малых: предпочла «Енисей» вариантам в Турции и Италии
15:05 Маричев: считаю, что Ле Ру и Коой усилят московское «Динамо»
14:17 «Любе Чивитанова» продлила контракт со Станковичем
13:13 Кристенсон: прогресс для сборной США сейчас должен быть важнее результатов
12:24 Кашина: у «Ленинградки» был хороший состав. Просто звёзды не сходились
11:27 Малых, Русакова, Ефимова и Бондарь стали игроками «Енисея»
10:22 Куркаев: по ходу игры я не думал о том, что на той стороне площадки Константинов
09:23 Секретарёв: можно сказать, что «Динамо-Олимп» — лучшая молодёжная команда России
5 июня 2017, понедельник
23:58 Секретарёв: невыход «Динамо» в «Финал четырёх» ЛЧ — самая обидная неудача сезона
23:07 Итальянская полиция вывела с трибун двух иранских болельщиц
21:21 Московское «Динамо» пригласило француза Ле Ру и вернуло Кимерова
19:11 Красильников: соперник переиграл нас только в одном элементе – подаче
17:48 «Енисей» продлил контракты с семью волейболистками
16:13 Смольный не будет финансировать новый клуб из Санкт-Петербурга
15:13 Ж. Гребенников: сборной России нужно время — будет сильная команда
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как сыграют сборные России в квалификации к ЧМ-2018?
Архив →
© championat.com, 2000–2017