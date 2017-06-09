Сборная Японии победила команду Турции в матче второго дивизиона Мировой лиги

Мужская сборная Японии в стартовом матче этапа второго дивизиона Мировой лиги в Такасаки (Япония) в четырёх сетах обыграла команду Турции со счётом 3:1 (25:15, 26:24, 25:27, 25:16). Для японцев этот выигрыш стал вторым в четырёх матчах нынешнего розыгрыше турнира. Команда Турции потерпела первое поражение.

Мировая лига Мужчины. Дивизион 2. Группа E. Такасаки, Япония

Япония — Турция — 3:1 (25:15, 26:24, 25:27, 25:16).

10 июня японцы сыграют со сборной Словении, а турки встретятся с командой Южной Кореи.