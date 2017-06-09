Сборная России по волейболу вновь проиграла Франции в Мировой лиге

Мужская сборная России по волейболу начала второй игровой уик-энд в группе F1 Мировой лиги, матчи которой проходят во Франции, с поражения от хозяев в четырёх партиях. Для подопечных Сергея Шляпникова это уже второе поражение от французов в розыгрыше Мировой лиги — 2017. Самыми результативными в составе россиян стали Дмитрий Волков и Ильяс Куркаев, набравшие по 12 очков. Отметим, что Куркаев принёс команде 4 очка на блоке, а Сергей Антипкин подал 4 эйса.

В активе россиян по-прежнему остаётся только одна победа в четырёх матчах, французы пока не потерпели ни одного поражения.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа F1.1-й тур. Франция

Франция – Россия — 3:1 (25:12, 22:25, 25:21, 25:18).