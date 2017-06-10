Тоньютти: российский связующий сделал разницу во втором сете

Связующий сборной Франции Бенжамен Тоньютти после победы своей команды над россиянами со счётом 3:1 в матче Мировой лиги прокомментировал этот успех.

«Это отличная победа для нас. Соперники играли мощно, но мы сохраняли концентрацию на протяжении всего матча, даже когда проиграли вторую партию. В концовке второго сета их связующий вышел на площадку и сделал разницу. Мы набрали три очка во встрече с сильным соперником и должны двигаться вперёд в том же духе», — приводит слова Тоньютти официальный сайт соревнований.