Японцы и корейцы добились пятисетовых побед на этапе Мировой лиги в Такасаки

Сборная Японии во втором туре группового этапа второго дивизиона Мировой лиги в Такасаки в пяти сетах взяла верх над командой Словении. Европейская команда потерпела первое поражение в пяти встречах, а японцы выиграли третий матч из пяти.

Сборная Южной Кореи обыграла турков со счётом 3:2. Корейцы победили в третьей встрече, а сборная Турции потерпела второе поражение.

Мужчины. Мировая лига. Второй дивизион

Группа Е. 2-й тур Такасаки, Япония

Турция — Южная Корея — 2:3 (23:25, 20:25, 25:20, 25:17, 12:15)

Япония — Словения — 3:2 (25:22, 17:25, 25:18, 22:25, 17:15).