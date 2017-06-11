Словенцы и Японцы победами завершили этап Мировой лиги в Такасаки

Сборная Японии в третьем туре группового этапа второго дивизиона Мировой лиги в Такасаки уверенно переиграла команду Южной Кореи со счётом 3:0. Японцы одержали четвёртую победу в шести встречах, а их оппоненты потерпели третье поражение.



Сборная Словении в четырёх партиях взяла верх над турками, выиграв пятый матч из шести. Турецкая сборная проиграла третью встречу.



Мужчины. Мировая лига. Второй дивизион

Группа Е. 3-й тур Такасаки, Япония



Словения — Турция — 3:1 (25:23, 25:22, 26:28, 25:21)

Япония — Южная Корея — 3:0 (25:18, 25:18, 25:20).